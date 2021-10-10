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В Сочи машина с Ксений Собчак попала в смертельное ДТП
Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи, в результате аварии в другом автомобиле погибла пассажирка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи, в результате аварии в другом автомобиле погибла пассажирка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, авария произошла 9 октября на трассе в Красную Поляну. Mercedes S500, в котором находилась Собчак, выехал для обгона на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen.

По данным РЕН ТВ, Собчак не получила серьезных травм, пересела в другой автомобиль и уехала с места аварии.

Водитель Mercedes, столкнувшегося с Volkswagen в Сочи, подтвердил, что в момент аварии в салоне автомобиля находилась Ксения Собчак. Он также сообщил, что после аварии она села в такси и отправилась в аэропорт. Менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию.

Телеведущая прокомментировала случившееся и рассказала о своем состоянии.