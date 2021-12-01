В Москве простились с музыкантом Александром Градским

Народного артиста России похоронили на Ваганьковском кладбище.

В Москве простились с народным артистом России Александром Градским. Траурная церемония прошла в театре «Градский холл» в среду, 1 декабря, пишет РИА Новости .

На панихиду пришли певец Лев Лещенко, композитор и исполняющий обязанности худрука театра Алексей Рыбников, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, а также дети Градского Мария и Даниил и артисты его театра.

Музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.

Напомним, Александра Градского не стало 28 ноября на 73-ем году жизни. Он умер от инфаркта головного мозга.

В дискографии Градского — более 40 альбомов. Он написал музыку более чем к 40 фильмам. Также он стал автором первой в Советском Союзе рок-оперы «Стадион», посвященной событиям в Чили.

В 1997 году Градскому присвоили звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», спустя два года — «Народного артиста Российской Федерации».

В 2021 году Градский стал членом жюри в десятом сезоне шоу «Голос». Позже «Первый канал» сообщил, что он продолжится.