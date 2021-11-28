Стала известна причина смерти Александра Градского

Певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга, сообщается в телеграм-канале газеты «Известия».

Певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга, сообщается в телеграм-канале газеты « Известия ».

Напомним, ранее народного артиста госпитализировали в нейрореанимацию одной из московских клиник. О смерти Градского стало известно ночью 28 ноября. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Александр Градский в 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, после учился в Московской консерватории. В его дискографии — более 40 альбомов. Он написал музыку более чем к 40 фильмам.

В 1997 году Градскому присвоили звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», спустя два года — «Народного артиста Российской Федерации».