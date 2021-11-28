Скончался певец и композитор Александр Градский

Российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни. Как стало известно «Известиям», он скончался в 2:10.

Российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни.

Как стало известно «Известиям» , он скончался в 2:10.

26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие он пожаловался, когда находился у себя дома.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

Стала известна причина смерти музыканта.