Первый канал решил продолжить десятый сезон «Голоса» после смерти Градского

Первый канал считает долгом довести 10-й сезон шоу «Голос» до конца в память о музыканте Александре Градском. Об этом говорится в сообщении телеканала.

Первый канал считает долгом довести 10-й сезон шоу «Голос» до конца в память о музыканте Александре Градском. Об этом говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, несмотря на плохое самочувствие, Градский не прекратил работу в проекте.

«Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон „Голоса“ до конца в память об Александре Борисовиче», — говорится в сообщении.

Решение о форме проведения финальных выпусков примут в ближайшее время.

С 2012 по 2015 год Градский был членом жюри музыкального шоу «Голос» на Первом канале, в 2017 году стал наставником в шестом сезоне телепроекта. Осенью 2021 года Градский вместе с «золотым составом» жюри стал наставником юбилейного, десятого сезона проекта.

Напомним, в ночь воскресенье, 28 ноября, композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.