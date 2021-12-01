В Челябинской области назвали улицу в честь Александра Градского

Такое решение приняли власти Копейска, где родился знаменитый певец и композитор.

В Челябинской области назвали улицу в честь Александра Градского. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил глава администрации города Копейска Андрей Фалейчик.

Улицу именем Александра Градского назвали в поселке Потанино. Такое решение приняли власти Копейска, где родился знаменитый певец и композитор.

«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которого нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица», — сообщил глава горадминистрации в своем Instagram.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября на 73-ем году жизни. Он умер от инфаркта головного мозга. В среду, 1 декабря, с народным артистом простились в столичном театре «Градский холл». Его похоронили на Ваганьковском кладбище.