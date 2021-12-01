Рязанский хлебозавод № 3 возглавит Елена Буданова

29 ноября был последним рабочим днем Будановой в управлении капитального строительства.

Елена Буданова покинула пост начальницы управления капитального строительства администрации Рязани и теперь возглавит хлебозавод № 3. Об этом пишет « Новая газета ».

По информации издания, 29 ноября был последним рабочим днем Будановой в управлении капитального строительства.

Напомним, ранее хлебозавод № 3 поручил спасти губернатор. Здание планировали заложить, чтобы не выплачивать долги.