Хлебозавод № 3 заложит здание, чтобы не выплачивать долги

Здание, которое планируют заложить, находится на улице Чкалова 19б.

Хлебозавод № 3 планирует заложить одно из принадлежащих ему производственных зданий в качестве залога, чтобы отсрочить выплату налогов. Об этом стало известно в среду, 22 сентября, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы.

Здание, которое планируют заложить, находится на улице Чкалова 19б. Его стоимость составляет 26 миллионов 269 тысяч рублей.

На такой шаг предприятие вынуждено было пойти из-за дефицита собственных средств и в целях предотвращения процедуры банкротства.

На заседании отметили, что отсрочка предоставляется на год. Если предприятие не выплатит долг после отсрочки, здание будет продано. Долг же погасят за счет этих средств.

Ранее губернатор Николай Любимов поручил спасти хлебозавод № 3.