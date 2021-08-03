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Любимов поручил спасти хлебозавод № 3
Глава региона отметил, что это одно из старейших предприятий, которое всегда успешно работало, а сейчас не может выбраться из долгов. Любимов напомнил, что предприятие получило из бюджета 40 млн рублей на оздоровление, тем не менее ситуация только продолжает ухудшаться.

Во вторник, 3 августа, на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов поручил разработать концепцию вывода из кризиса хлебозавода № 3.

Глава региона отметил, что это одно из старейших предприятий, которое всегда успешно работало, а сейчас не может выбраться из долгов. Любимов напомнил, что предприятие получило из бюджета 40 млн рублей на оздоровление, тем не менее ситуация только продолжает ухудшаться."Я хочу понять — в чем дело? Почему на хлебозаводе встал вопрос о принятии радикальных мер — полной остановке производства. Почему не принимаются меры для того, чтобы сохранить его коллектив и исправить финансовое положение? — задал вопрос губернатор. — В администрации города Рязани вообще существует экономический блок? Если он работает, то мне интересно, чем занимаются его сотрудники? Что это лень, безразличие или некомпетентность? Может бездействие с преступным умыслом? В этом надо разбираться, если есть основания вплоть до уголовного преследования и с подключением наших коллег из правоохранительных органов!".

Губернатор заявил, что нельзя допустить потери хлебозавода и нужно срочно исправить ситуацию.

Любимов поручил горадминистрации разработать концепцию вывода из кризиса муниципального предприятия и представить ее на рассмотрение. Глава региона дал на это неделю. Он отметил, что необходимо разработать «не просто „дорожную карту“, а прописать конкретные мероприятия, с конкретными сроками и конкретными исполнителями»."Третий хлебозавод должен жить и радовать рязанцев своей продукцией! Если необходимо — специалисты правительства области, профильных министерств готовы подключиться в любое время к решению этого вопроса", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что прежде всего нужно провести ревизию финансового положения, разобраться с экономикой предприятия, проанализировать систему оплаты труда, закупки на сырье и предусмотреть стимулирующие меры, если они требуются.

Работу будет курировать зампред правительства Светлана Горячкина.