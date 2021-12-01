\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
-1°
Чтв, 02
-4°
Птн, 03
ЦБ USD 74.89 -0.09 01/12
ЦБ EUR 84.82 0.34 01/12
Нал. USD 74.10 / 74.55 12:51
Нал. EUR 84.20 / 84.10 12:56
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
Вчера 09:10
1 320
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
1 966
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
5 171
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
5 478
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы обратились к Путину и Володину из-за законопроекта о QR-кодах
По словам граждан, документ нарушает ряд статьей Конституции и уголовного кодекса.

Жители Рязанской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за законопроекта о QR-кодах. Ролик опубликован в соцсетях во вторник, 30 ноября.

По словам активистов, законопроект, внесенный в Госдуму Правительством, нарушает права и свободы, вызывает раздел в обществе, а также сеет вражду и ненависть в обществе. Граждане отметили, что введение QR-кодов нарушает ряд статей Конституции и уголовного кодекса. Также в ролике рязанцы выступили за добровольную вакцинацию и открытую публикацию побочных эффектов. Отмечается, что таким образом граждане присоединились ко всероссийской акции «Иммунный ответ».

Напомним, в пятницу, 12 ноября, федеральное правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Эта мера не коснется аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Ранее рязанцы обращались к Владимиру Путину из-за «беззаконии, связанного с противокоронавирусными мерами».