Рязанцы обратились к Путину и Володину из-за законопроекта о QR-кодах

По словам граждан, документ нарушает ряд статьей Конституции и уголовного кодекса.

Жители Рязанской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за законопроекта о QR-кодах. Ролик опубликован в соцсетях во вторник, 30 ноября.

По словам активистов, законопроект, внесенный в Госдуму Правительством, нарушает права и свободы, вызывает раздел в обществе, а также сеет вражду и ненависть в обществе. Граждане отметили, что введение QR-кодов нарушает ряд статей Конституции и уголовного кодекса. Также в ролике рязанцы выступили за добровольную вакцинацию и открытую публикацию побочных эффектов. Отмечается, что таким образом граждане присоединились ко всероссийской акции «Иммунный ответ».

Напомним, в пятницу, 12 ноября, федеральное правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Эта мера не коснется аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Ранее рязанцы обращались к Владимиру Путину из-за «беззаконии, связанного с противокоронавирусными мерами».