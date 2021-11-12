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В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте
Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. В сообщении уточняется, что это экстренная мера на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В кабмине уточнили, что QR-коды не затронут аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости.

Законопроект будет регулировать применение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте на междугородных и международных перевозках.