В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте

Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. В сообщении уточняется, что это экстренная мера на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В кабмине уточнили, что QR-коды не затронут аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости.

Законопроект будет регулировать применение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте на междугородных и международных перевозках.