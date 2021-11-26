Рязанцы сообщили Путину о беззаконии, связанном с противокоронавирусными мерами

Рязанцы записали ролик президенту Владимиру Путину, в котором рассказали о беззаконии в регионе, связанном с вакцинацией от коронавируса. Ролик опубликован в соцсетях.
«Требуем пресечь беззаконие, творящееся в нашей стране, и конкретно на рязанской земле», — заявили рязанцы.
Авторы обращения считают, что под видом борьбы с коронавирусом в регионе принимаются меры, направленные на разжигание агрессии и ненависти среди населения.
«На основании региональных постановлений и указов работодатели массово грозят оставить людей без работы и средств к существованию. Руководители организаций угрожают сотрудникам увольнением», — говорится в ролике.
Рязанцы отметили, что руководители и санитарные врачи региона блокируют деятельность торговых центров, спортшкол, театров и других заведений.
Авторы видео потребовали принять меры по недопущению ущемления прав граждан.