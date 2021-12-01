Мэрия выдала разрешение на строительство кафе в Кальном

Согласно документу, застройщику разрешили возвести кафе на участке площадью 3 306 квадратных метров, который располагается в зоне городских парков, скверов и бульваров.

Администрация выдала разрешение на строительство кафе в Кальном. Соответствующее постановление мэра Елены Сорокиной официально опубликовали в среду, 1 декабря.

Согласно документу, застройщику разрешили возвести кафе на участке площадью 3 306 квадратных метров, который располагается в зоне городских парков, скверов и бульваров.

На публичных слушаниях стало известно, что рядом с сетевым кафе «Крошка Картошка» появится парковка и общедоступный парк с площадками для выгула собак.