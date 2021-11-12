В Кальном появятся парк, кафе и площадка для выгула собак

Речь идет об участке, расположенном вдоль Муромского шоссе.

В Кальном появятся парк, кафе и площадка для выгула собак. Об стало известно в четверг, 11 ноября, во время публичных слушаний о выдаче разрешения на строительство кафе в Кальном.

Речь идет об участке, расположенном вдоль Муромского шоссе. Участок площадью 3 306 квадратных метров будет расположен в зоне городских парков, скверов и бульваров. Застройщик компании «Зеленый сад-Строй» планирует благоустроить на территории общедоступный парк и разместить пункт общественного питания. Предполагается, что это будет сетевое кафе «Крошка Картошка».

Новый парк сможет вмещать до тысячи человек, а на его территории появятся лавочки, урны и площадка для выгула собак. Помимо этого, специалисты посадят кустарники и деревья, также на территории организуют экопарковку.

Многих присутствующих заинтересовал вопрос об организации вывода сточных вод. Выяснилось, что его подключат к системе сбора тока соседнего жилого комплекса «Еврокласс».