В Кальном построят кафе вдоль Муромского шоссе

Здание расположится около строящейся высотки за школой № 73.

В Кальном построят кафе вдоль Муромского шоссе. Здание расположится около строящейся высотки за школой № 73.

Рядом со зданием площадью 75 квадратных метров и летней верандой появится подпорная стенка, а вокруг — парковка. Судя по опубликованным материалам, речь идет о сетевом кафе «Крошка-картошка».

Участок площадью 3306 квадратных метров, на котором планируется парковка и кафе, находится на территории зеленой зоны, где такое строительство условно разрешено. Предоставление разрешения обсудят в четверг, 11 ноября, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219.

Начало в 18 часов.