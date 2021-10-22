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В Кальном построят кафе вдоль Муромского шоссе
Здание расположится около строящейся высотки за школой № 73.

В Кальном построят кафе вдоль Муромского шоссе. Здание расположится около строящейся высотки за школой № 73.

Рядом со зданием площадью 75 квадратных метров и летней верандой появится подпорная стенка, а вокруг — парковка. Судя по опубликованным материалам, речь идет о сетевом кафе «Крошка-картошка».

Участок площадью 3306 квадратных метров, на котором планируется парковка и кафе, находится на территории зеленой зоны, где такое строительство условно разрешено. Предоставление разрешения обсудят в четверг, 11 ноября, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219.

Начало в 18 часов.