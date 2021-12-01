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Детектив Екатерина Шумякина поблагодарила рязанцев за поиски Елены Логуновой
«Меня это в самое сердце поразило, что на поиски 9 октября собралось большее количество людей, порядка 60-70 человек…», — сообщила детектив.

Детектив Екатерина Шумякина поблагодарила рязанцев за поиски Елены Логуновой. Об этом во вторник, 30 ноября, она сообщила на стриме у блогера «Гражданин Кадет».

«Рада, что в Рязани очень много неравнодушных людей. Меня это в самое сердце поразило, что на поиски 9 октября собралось большее количество людей, порядка 60-70 человек… Хочу сказать вам спасибо. Вы очень крутые ребята. Я сентиментальный человек и вечером, когда мы уставшие приехали, у меня слезы были, я по многим городам работала, но не видела такой сплоченности, как в Рязани», — рассказала детектив.

Напомним, на стриме детектив опровергла слова мужа Елены Логуновой о воровстве писем.