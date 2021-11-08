Число бригад скорой помощи увеличат за счет студентов медколледжа

Николай Любимов подвел итоги поездки министра здравоохранения Михаила Мурашко в Рязань. Глава региона отметил, что глава ведомства дал несколько поручений, в том числе увеличить число скорых.

В Рязани увеличат число бригад скорой помощи. Об этом сообщил губернатор на заседании регионального правительства в понедельник, 8 ноября.

Николай Любимов подвел итоги поездки министра здравоохранения Михаила Мурашко в Рязань. Глава региона отметил, что глава ведомства дал несколько поручений, в том числе увеличить число скорых.

«Работа должна проводиться за счет более эффективного использования имеющихся ресурсов и материально-технической базы станции. В будущем году ожидается дополнительная поставка машин. Дополнительные бригады планируется организовать посредством привлечения в качестве фельдшеров студентов выпускных курсов медколледжа. Таким образом, в бригаде будет 2 опытных сотрудника и один начинающий», — отметил Николай Любимов.

По словам губернатора, уже со среды на линию выпустят 50 бригад.

Также он сказал, что студентов Рязанского медуниверситета привлекут в помощь медикам.

Напомним, губернатор поручил сократить ожидание тестов на коронавирус до одной недели.