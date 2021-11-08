Любимов поручил сократить срок тестирования на коронавирус до одной недели

По его словам, данные о ПЦР-тестировании должны доходить до поликлиник и заболевших «максимум в недельный срок» уже с 15 ноября.

Николай Любимов поручил сократить срок тестирования на коронавирус до одной недели. Об этом губернатор заявил в понедельник, 8 ноября, на заседании правительства.

По его словам, данные о ПЦР-тестировании должны доходить до поликлиник и заболевших «максимум в недельный срок» уже с 15 ноября.

«В понедельник все должно быть отлажено, ведь я уже давал аналогичное поручение 26 октября», — заявил политик.

Он рассказал, что рязанцы получают результаты спустя две недели, после тестирования.

«Зачем такие тесты нужны, если человек ходит все это время заражает других и сам не лечится, так как у него нет возможности получать лекарств из-за отсутствия тестов, — подчеркнул Любимов. — Срочно с этим разобраться и срочно все исправить, пожалуйста. Других вариантов не принимаю никаких».

Также политик заявил, что у региона возникали задержки поставок лекарств от коронавируса «по вине поставщиков». Любимов заверил, что лекарства начнут поступать в регион «на этой неделе».