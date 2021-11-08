В Кремле не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов

Ранее россияне жаловались на обнуление сертификатов.

В Кремле не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов для привитых и переболевших коронавирусом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — сообщил Песков журналистам при ответе на вопрос о возможности сокращения сроков действия QR-кодов.

Ранее россияне жаловались на аннулирование сертификатов. По данным Минздрава и Минцифры, сокращение сроков работы документов случилось из-за сбоя на сайте Госуслуг. Также представители ведомств заявляли о том, что данные будут действовать год.

«Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет», — заявил журналистам Дмитрий Песков.