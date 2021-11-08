В Кремле назвали сроки оценки эффекта от нерабочих дней

Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передал РБК.

Россиянам рассказали сроки оценки влияния нерабочих дней на эпидемиологическую обстановку в стране. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передал РБК .

По его словам, оценить ситуацию с коронавирусом можно будет не ранее, чем через неделю.

«Пока рано делать выводы, он будет понятен только через неделю такой вот реальный вывод», — ответил Песков.

Ранее президент Владимир Путин поручил ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. На этот период в ряд заведений был разрешен вход лишь по предъявлению QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни, либо справка о медотводе. В Рязанской области систему QR-кодов продлили до 15 ноября.