Путин утвердил введение выходной недели в России

Об этом президент заявил в среду, 20 октября, на совещании с Правительством.

Владимир Путин утвердил введение выходной недели в России. Об этом президент заявил в среду, 20 октября, на совещании с Правительством.

«Поддерживаю предложение ввести выходные дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы», — заявил Путин.

Он также отметил, что регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября или начать раньше, с 23 октября.

Ранее премьер-министр Татьяна Голикова предложила ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах — с 23 октября.

Также Голикова предложила перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель, допускать на некоторые объекты только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном ковиде, а после 7 ноября регионам аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней.