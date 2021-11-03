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В Рязанской области продлили систему QR-кодов до 15 ноября
На это время продляется система QR-кодов, которые рязанцы обязаны показать перед входом в общественное место.

В Рязанской области продлили систему QR-кодов до 15 ноября. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали в среду, 3 ноября.

Согласно распоряжению в регионе не продляются нерабочие дни, введенные с 30 октября по 7 ноября, а также школьные каникулы.

Теперь кроме учреждений культуры, спорта и общественного питания, бань, саун, ТРЦ QR-код (или документ, его заменяющий) наряду с подтверждением личности владельца потребуется для посещения салонов красоты. Это требование действует по 15 ноября.

Учреждения дополнительного образования также не возобновят работу до соответствующего распоряжения. Исключение будет сделано для членов сборных команд Рязанской области.

К списку очных услуг, которые можно будет получить в МФЦ Рязанской области, добавляется восстановление, регистрация и подтверждение учетной записи граждан на портале «Госуслуги».

Полностью документ читайте здесь.