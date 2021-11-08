Рязанцы пожаловались на очередь в регистратуру в поликлинике № 4

Ранее от местных жителей неоднократно поступали жалобы на очереди на вакцинацию против COVID-19, либо на получение больничных листов.

Рязанцы пожаловались на очередь в поликлинике № 4. Фото в понедельник, 8 ноября, опубликовали в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

На кадрах видно огромную толпу людей. Очередь тянется от входа в поликлинику. По словам автора публикации, все люди стоят в регистратуру.

Ранее от местных жителей неоднократно поступали жалобы на очереди на вакцинацию против COVID-19, либо на получение больничных листов.