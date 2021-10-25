Рязанцы пожаловались на очередь за больничными в детской поликлинике № 1

Автор поста отметила, что написала жалобу в минздрав.

Рязанцы пожаловались на очередь за больничными в детской поликлинике № 1. Об этом написали в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

По словам жительницы Рязани, в детской поликлинике собралась очередь из желающих закрыть больничный лист.

«Очередь продлевается еще в коридор, люди стоят в очереди два часа и еще потом ехать к педиатру в другой район. Это как вообще, нормально?» — отметила автор поста.

Женщина также уточнила, что написала жалобу в минздрав.