В Рязани образовалась очередь в единый центр вакцинации

Центр вакцинации открылся 1 ноября на территории бывшего военного училища связи. Он работает на первом этаже одного из бывших корпусов училища с 8:00 до 20:00 без предварительной записи.

Днем во вторник, 2 ноября, в Рязани образовалась очередь в единый центр вакцинации. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Очередь образовалась на входе в центр. Люди стоят на улице и не могут зайти внутрь.

Напомним, центр вакцинации открылся 1 ноября на территории бывшего военного училища связи. Центр работает на первом этаже одного из бывших корпусов училища с 8:00 до 20:00 без предварительной записи.