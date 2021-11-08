Полиция начала проверку после ролика рязанских рестораторов

Правоохранители проверят, было ли мероприятие публично-массовым.

Полиция проверит видеоролик рязанских рестораторов, которые обратились к губернатору. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что правоохранители проверят, было ли мероприятие публично-массовым.

«Полиция проводит проверку публикации видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором запечатлено скопление людей на одной из центральной улиц Рязани. По результатам проверки будет дана правовая оценка, является ли мероприятие публично-массовым», — сообщили в региональном управлении МВД.

Ранее стало известно, что авторов видео пригласила на беседу полиция.