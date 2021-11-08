Роликом рязанских рестораторов, обратившихся к губернатору, заинтересовалась полиция
Полицию интересует, кто предложил записать видео и что такое Ассоциация кулинаров рязанского края.
Роликом рязанских рестораторов, обратившихся к губернатору, заинтересовалась полиция. Об этом авторы видео сообщили РЗН.инфо.
К некоторым из них приходили участковые.
По данным «
Некоторых участников ролика полиция пригласила на беседу, а к кому-то готовы приехать сами.
Видео появилось в сети 7 ноября. В нем рязанцы просят губернатора дать пояснение по использованию QR-кодов и требуют отмены ограничений, для тех, у кого есть коды.
Напомним, в Рязанской области планируют запретить работу общепита с 21:00.