Роликом рязанских рестораторов, обратившихся к губернатору, заинтересовалась полиция

Полицию интересует, кто предложил записать видео и что такое Ассоциация кулинаров рязанского края.

Роликом рязанских рестораторов, обратившихся к губернатору, заинтересовалась полиция. Об этом авторы видео сообщили РЗН.инфо.

К некоторым из них приходили участковые.

По данным « КП-Рязань », полицию интересует, кто предложил записать видео и что такое Ассоциация кулинаров рязанского края.

Некоторых участников ролика полиция пригласила на беседу, а к кому-то готовы приехать сами.

Видео появилось в сети 7 ноября. В нем рязанцы просят губернатора дать пояснение по использованию QR-кодов и требуют отмены ограничений, для тех, у кого есть коды.

Напомним, в Рязанской области планируют запретить работу общепита с 21:00.