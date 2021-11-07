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Рязанские рестораторы обратились к Николаю Любимову
Рестораторы потребовали разрешить доступ в бесковидные зоны без ограничений.

Представители индустрии гостеприимства Рязанской области и «Ассоциации кулинаров Рязанского края» обратились к губернатору Николаю Любимову. Бизнесмены написали открытое письмо главе региона с требованием дать пояснение по использованию QR-кодов.

«С появлением QR-кодов сохранение ограничительных мер на работу по времени и запрет на работу аквапарков и заведений общественного питания в торговых центрах теряют свою актуальность», — говорится в обращении.

Рестораторы потребовали разрешить доступ в бесковидные зоны без ограничений.

В письме отмечается, что из-за ограничений из профессии массово ушла часть квалифицированных специалистов, а очередное сокращение времени приведет к массовым увольнениям уже вакцинированных сотрудников и «окончательно угробит отрасль».

«В таком случае о сохранении и тем более развитии туристического кластера можно будет забыть на годы», — отмечается в письме.

Авторы обращения заявили, что введение QR-кодов и ограничения по времени работы противоречат друг другу. Они потребовали разъяснений от губернатора и отмены ограничений для граждан, имеющих QR-коды.

Напомним, в Рязанской области планируют запретить работу общепита с 21:00.