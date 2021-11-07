Детектив сообщит свою версию исчезновения рязанки Елены Логуновой
В беседе с РЗН. инфо детектив отметила, что исключает версию суицида.
Детектив Екатерина Шумякина сообщит свою версию исчезновения Елены Логуновой. Об этом она сообщила в Instagram.
«Завтра поделюсь мыслями, как и почему пропала Лена», — написала детектив.
В беседе с РЗН. инфо Шумякина отметила, что исключает версию суицида.
«Версию с суицидом я, как эксперт, исключила», — сказала собеседница.
Ранее в Рязани прошли поиски пропавшей девушки. Ее планируют искать до конца ноября.