Детектив сообщит свою версию исчезновения рязанки Елены Логуновой

В беседе с РЗН. инфо детектив отметила, что исключает версию суицида.

Детектив Екатерина Шумякина сообщит свою версию исчезновения Елены Логуновой. Об этом она сообщила в Instagram.

«Завтра поделюсь мыслями, как и почему пропала Лена», — написала детектив.

В беседе с РЗН. инфо Шумякина отметила, что исключает версию суицида.

«Версию с суицидом я, как эксперт, исключила», — сказала собеседница.

Ранее в Рязани прошли поиски пропавшей девушки. Ее планируют искать до конца ноября.