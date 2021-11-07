Поиски Елены Логуновой в Рязани пройдут до конца ноября

После 13 ноября поиски пройдут в 50-100 километрах от Рязани.

Елену Логунову будут искать в Рязани до конца ноября. Об этом РЗН. инфо сообщила детектив Екатерина Шумякина.

Она отметила, что после 13 ноября поиски пройдут в 50-100 километрах от Рязани.

«С 9 октября поиски не прекращаются ни на один день», — отметила Шумякина.

На зиму поиски планируют приостановить.

Напомним, в минувшие выходные поиски проходили на окраине Рязани.

Девушка пропала 25 июля. С этого дня о ней ничего неизвестно.