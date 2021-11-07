Поиски Елены Логуновой в Рязани пройдут до конца ноября
После 13 ноября поиски пройдут в 50-100 километрах от Рязани.
Елену Логунову будут искать в Рязани до конца ноября. Об этом РЗН. инфо сообщила детектив Екатерина Шумякина.
Она отметила, что после 13 ноября поиски пройдут в 50-100 километрах от Рязани.
«С 9 октября поиски не прекращаются ни на один день», — отметила Шумякина.
На зиму поиски планируют приостановить.
Напомним, в минувшие выходные поиски проходили на окраине Рязани.
Девушка пропала 25 июля. С этого дня о ней ничего неизвестно.