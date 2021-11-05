Учеников сгоревшей школы в Рязанском районе переведут заниматься в другое здание

Ученики школы, сгоревшей в селе Агро-Пустынь, будут заниматься в Полянской средней школе. Об этом сообщается в группе Рязанского муниципального района.

Ученики школы, сгоревшей в селе Агро-Пустынь, будут заниматься в Полянской средней школе. Об этом сообщается в группе Рязанского муниципального района.

В школе Агро-Пустыни зарегистрирован 21 учащийся, все дети будут проходить дальнейшее обучение в здании Полянской средней школы.

Здание сгоревшей школы 1910 года постройки, в 2016 году в нем проводили ремонт кровли, в 2020 году заменили отопительный котел, в 2021 году произвели замеры сопротивления изоляции, второй этаж был деревянным.

Школа была оснащена пожарной сигнализацией, которая сработала в момент Ч. П. По прибытии на место пожарных расчетов здание было полностью охвачено огнем.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, пожару был присвоен повышенный ранг. Появилось видео с места происшествия.

Пожар тушили 45 человек.