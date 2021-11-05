Горящую школу в селе под Рязанью тушили 45 пожарных

В МЧС рассказали подробности случившегося. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в школе села Агро-Пустынь Рязанского района поступило в четверг, 4 ноября, в 23:50.

В МЧС рассказали подробности случившегося. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в школе села Агро-Пустынь Рязанского района поступило в четверг, 4 ноября, в 23:50. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел второй этаж и кровля, пожару был присвоен повышенный ранг, вызваны дополнительные подразделения.

В тушении принимали участие 45 человек, привлекалось 10 единиц техники. В 1:46 возгорание локализовали, в 3:44 ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Напомним, пожару был присвоен повышенный ранг. Появилось видео с места происшествия.