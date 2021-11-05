Собственник ТЦ «Полетаевский» предоставил предпринимателям льготы по аренде

Собственник ТЦ «Полетаевский» предоставил предпринимателям льготы по аренде. Об этом сообщает пресс-служба регионального уполномоченного.

Собственник ТЦ «Полетаевский» предоставил предпринимателям льготы по аренде. Об этом сообщает пресс-служба регионального уполномоченного.

Преференции по аренде торговых мест будут действовать в течение ноября. Это позволит собственникам не сокращать штат и снизить материальные потери при падении покупательского спроса в связи с ограничениями.

Напомним, из-за ограничений вход в ТЦ «Полетаевский» осуществляется по QR-кодам или справкам о вакцинации. Сотрудники торгового центра из-за падения числа покупателей и спроса записали видеообращение губернатору и высказались против режима куар-кодов. Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин выступил в поддержку предпринимателей.