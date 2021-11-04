Рязанский бизнес-омбудсмен выступил в поддержку ТЦ «Полетаевский»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин выступил в поддержку торгового центра «Полетаевский». Соответствующее обращение он направил в адрес регионального правительства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин выступил в поддержку торгового центра «Полетаевский». Соответствующее обращение он направил в адрес регионального правительства.

Обращение представителей ТЦ, арендаторы которого столкнулись с падением выручки в период ограничений, было опубликовано в социальных сетях. С аналогичной проблемой столкнулись и представители других торговых центров, являющихся альтернативой рынку, где предприниматели арендуют торговые места.

Михаил Пронин просит смягчить ограничения на допуск посетителей в подобные торговые центры с учетом обеспечения контроля требований Роспотребнадзора и масочного режима, так как в ТЦ продают товары, относящиеся к категории первой необходимости.

Напомним, сотрудники ТРК «Полетаевский» записали видеообращение к губернатору. Предприниматели рассказали, что терпят убытки из-за введения QR кодов, так как посетители оказались не готовы к этому и массово перестали ходить в торговый комплекс.