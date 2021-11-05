Прокуратура организовала проверку после пожара в школе под Рязанью

Прокуратура области организовала проверка в связи с пожаром, который произошел в ночь на 5 ноября в поселке Агро-Пустынь Рязанского района.

Прокуратура области организовала проверка в связи с пожаром, который произошел в ночь на 5 ноября в поселке Агро-Пустынь Рязанского района. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокурору Рязанского района, выезжавшего на место происшествия, предстоит дать оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе контрольно-надзорных органов.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры области.

Напомним, пожару был присвоен повышенный ранг. Появилось видео с места происшествия.

Пожар тушили 45 человек. Причины пожара устанавливаются.