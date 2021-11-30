Застройщик ООО «ВЕЛЛКОМ» вновь перенес сроки сдачи своих объектов и отказался платить по проигранным в суде делам

Компания проиграла суды в августе 2021 года. Предписания о взыскании средств в октябре переданы представителям регионального управления службы судебных приставов.

Рязанский застройщик ООО «ВЕЛЛКОМ» уже более трех месяцев не может погасить задолженности на более 388,75 тысячи рублей. Данные следуют из открытых источников.

Компания проиграла суды в августе 2021 года. Предписания о взыскании средств в октябре переданы представителям регионального управления службы судебных приставов. Но по состоянию на конец ноября истцы денег так и не получили, хотя ответчик на официальном сайте компании позиционирует себя как «многопрофильный холдинг… с мощной материально-технической базой»

Между тем ООО «ВЕЛЛКОМ», по данным регионального Минстроя, является фактическим застройщиком двух жилых комплексов — на ул Ленинского Комсомола и 5 ом Коломенском проезде. Оба объекта строятся более трех лет, а сроки их сдачи неоднократно переносили.

На данный момент введение в эксплуатацию дома на улице Ленинского Комсомола запланировано на четвертый квартал 2022 года, а ЖК на 5-ом Коломенском проезде — на первый квартал 2022 года. Штрафы и пени за срыв первоначальных сроков застройщик также не выплатил.

Напомним, что часть квартир в домах приобретено по схеме проектного финансирования (кредитную линию в декабре 2019 года открыл АО «Банк Дом. РФ»). Но темпы строительства домов и финансовое положение застройщика не дают оснований рассчитывать на сдачу объектов в установленные сроки.