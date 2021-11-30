Застройщик ООО «ВЕЛЛКОМ» вновь перенес сроки сдачи своих объектов и отказался платить по проигранным в суде делам

Рязанский застройщик ООО «ВЕЛЛКОМ» уже более трех месяцев не может погасить задолженности на более 388,75 тысячи рублей. Данные следуют из открытых источников.
Компания проиграла суды в августе 2021 года. Предписания о взыскании средств в октябре переданы представителям регионального управления службы судебных приставов. Но по состоянию на конец ноября истцы денег так и не получили, хотя ответчик на официальном сайте компании
Между тем ООО «ВЕЛЛКОМ», по данным регионального Минстроя, является фактическим застройщиком двух жилых комплексов — на ул Ленинского Комсомола и 5 ом Коломенском проезде. Оба объекта строятся более трех лет, а сроки их сдачи неоднократно переносили.
На данный момент введение в эксплуатацию дома на улице Ленинского Комсомола запланировано на четвертый квартал 2022 года, а ЖК на 5-ом Коломенском проезде — на первый квартал 2022 года. Штрафы и пени за срыв первоначальных сроков застройщик также не выплатил.
Напомним, что часть квартир в домах приобретено по схеме проектного финансирования (кредитную линию в декабре 2019 года открыл АО «Банк Дом. РФ»). Но темпы строительства домов и финансовое положение застройщика не дают оснований рассчитывать на сдачу объектов в установленные сроки.