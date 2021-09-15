В Рязани дом фирмы «ВЕЛЛКОМ» пообещали достроить к новому году

По словам представителя подрядчика, фасад здания готов на 50%, сделана крыша, залит паркинг и отштукатурены стены квартир. Получить квартиры собственники смогут в сентябре-октябре следующего года.

В Рязани дом фирмы «ВЕЛЛКОМ» пообещали достроить к новому году. Об этом стало известно во вторник, 14 сентября, на собрании дольщиков дома по 5-му Коломенскому проезду. На встречу к ним приехали зампред Евгений Беленецкий и министр строительства Вячеслав Меньшов.

По словам представителя подрядчика, фасад здания готов на 50%, сделана крыша, залит паркинг и отштукатурены стены квартир.

«Их осталось зашпатлевать, после будет установка окон. По электрике — сделана поквартирная разводка, установлены счетчики, стояки канализации сделаны с четвертого этажа и выше. Сантехники продолжат работы. Вентиляция в квартирах проведена. В конце сентября планируется благоустроить территорию вокруг дома», — рассказал подрядчик.

На вопрос Евгения Беленецкого, когда в планах завершить строительство дома, подрядчик ответил, что «до нового года». Вячеслав Меньшов добавил, что строительство объекта ведется и не будет останавливаться, несмотря на подорожание стройматериалов.

«Главная цель в этом году достроить дом. Получить квартиры возможно в сентябре-октябре следующего года. Но пока цель — завершить строительство дома», — подчеркнул министр строительства. Ситуация с еще одним недостроем фирмы «ВЕЛЛКОМ» аналогичная. На улице Ленинского комсомола также ведутся работы по возведению многоэтажки.

Напомним, речь идет о 13-этажке на 5-м Коломенском проезде. Дома фирма «Веллком» возводит уже больше трех лет, но сроки переносили несколько раз.В конце 2020 года кредитор АО «Банк Дом. РФ» на несколько месяцев прервал финансирование из-за того, что на выделенные деньги стройка не продолжалась. Региональный минстрой в 2021 году проводил несколько внеочередных проверок и выявлял нарушения.

Также стало известно, что 15 бывших сотрудников двух рязанских предприятий ООО «Конарт» и ООО «СтройАктив», связанных со строительной компанией «Веллком», обратились в прокуратуру Железнодорожного района Рязани. Экс-работники пожаловались на то, что фирма не рассчитались с ними при увольнении и задолжала более трех миллионов рублей.