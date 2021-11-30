РЗН. инфо публикует фото с места смертельной аварии на Ряжском шоссе
Авария произошла во вторник, 30 ноября, в 16:00 на остановке «Химволокно» на Ряжском шоссе.
РЗН. инфо публикует фото с места смертельной аварии на Ряжском шоссе.
Авария произошла во вторник, 30 ноября, в 16:00 на остановке «Химволокно».
39-летний водитель на грузовике Shaanxi, уходя от столкновения с автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом, въехал в остановку общественного транспорта.
На остановке стояли три женщины, две из которых погибли. Третью женщину доставили в больницу.
Личности погибших устанавливает полиция.
Ранее сообщалось, что рязанская прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Ряжском шоссе.