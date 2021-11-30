РЗН. инфо публикует фото с места смертельной аварии на Ряжском шоссе

Авария произошла во вторник, 30 ноября, в 16:00 на остановке «Химволокно» на Ряжском шоссе.

РЗН. инфо публикует фото с места смертельной аварии на Ряжском шоссе.

Авария произошла во вторник, 30 ноября, в 16:00 на остановке «Химволокно».

39-летний водитель на грузовике Shaanxi, уходя от столкновения с автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом, въехал в остановку общественного транспорта.

На остановке стояли три женщины, две из которых погибли. Третью женщину доставили в больницу.

Личности погибших устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что рязанская прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Ряжском шоссе.