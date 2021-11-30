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Рязанская прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Ряжском шоссе
В аварии погибли два человека, еще одного госпитализировали.

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Ряжском шоссе, в котором погибли две рязанки. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Трагедия случилась во вторник, 30 ноября, на Ряжском шоссе. Водитель на грузовике Shacman наехал на остановку общественного транспорта «Химволокно». Погибли две женщины, которые находились на остановке, еще один человек госпитализирован.

«На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Рязани Анатолий Лушин, которым координируется работа правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.