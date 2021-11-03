Мэрия утвердила измененный проект застройки микрорайона за гипермаркетом «Метро» в Рязани

Новый «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в Рязани» включает в себя территорию площадью 63,6 га с 13-ю домами разной этажности (от 11 до 28).

Мэрия утвердила измененный проект застройки микрорайона за гипермаркетом «Метро» в Рязани. Соответствующее постановление официально опубликовали в среду, 3 ноября.

Новый «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в Рязани» включает в себя территорию площадью 63,6 га с 13 домами разной этажности (от 11 до 28). В высотках намерены поселить 14 795 человек. Кроме того, в трех домах появятся детсады на 25, 100 и 75 мест.

На участке появятся детсады, школа, автопаркинг, с левого берега Трубежа оборудуют пляж. Ранее изменения обсуждали на публичных слушаниях.