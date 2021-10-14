На слушаниях обсудили строительство нового микрорайона за ТЦ «Метро»

Докладчики объяснили, что по сравнению с проектом 2018 года плотность жилой застройки должна увеличиться на 8%.

На слушаниях обсудили строительство нового микрорайона за ТЦ «Метро». В четверг, 14 октября, рассмотрели изменения в проект планировки и межевания нового жилого комплекса «Метропарк» в Мервине.

Отмечается, что в квартале возводится уже второй дом и началось создание парка вдоль берега реки Трубеж.

Докладчики объяснили, что по сравнению с проектом 2018 года плотность жилой застройки должна увеличиться на 8%.

В пойме должны появиться три новых узких и высоких дома в 24 этажа, которые при обсуждении называли «свечками». При этом застройщики предложили сократить длину других домов разной этажности и совсем убрать из проекта ресторанный комплекс и восьмиуровневый паркинг. Школа вместо 1100-местной должна стать 1500-местной.

Кроме того, без изменения проекта невозможно продолжить строительство футбольного манежа рядом с уже работающей академией единоборств.

Жители первых домов в «Метропарке» сетовали на то, что «все окажется не так, как им рассказывали два-три года назад» при покупке квартиры. Жильцы первых этажей переживали, что в их окнах будет слишком мало солнца.

В ходе дискуссии выяснилось, что через Трубеж планируется только один автодорожный мост — с будущего Паркового проспекта на Михайловское шоссе, а все остальные мосты будут пешеходными. Также застройщиками уже получено разрешение на земляные работы для устройства набережной и пляжа.

Большинство участников слушаний высказались в пользу проекта, но их противники посетовали, что не все пришедшие живут в этом районе — у большинства имеются лишь доверенности от местных жителей. 50 человек передали свои замечания в письменном виде.

Решение по проекту изменений опубликуют в «Рязанских ведомостях».