Опубликован проект застройки микрорайона за гипермаркетом «Метро» в Рязани

Всего на территории площадью 63,6 га разместят 13 домов разной этажности (от 11 до 28) с встроенными и пристроенными нежилыми помещениями. В домах намерены поселить 14 795 человек. Кроме того, в трех домах появятся детсады на 25, 100 и 75 мест.

Опубликован проект застройки микрорайона за гипермаркетом «Метро» в Рязани. Проект планировки в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенки и Трубежа разместили на сайте мэрии.

Согласно документу, на участке уже строятся две высотки и крытый футбольный манеж.

Всего на территории площадью 63,6 га разместят 13 домов разной этажности (от 11 до 28) с встроенными и пристроенными нежилыми помещениями. В домах намерены поселить 14 795 человек. Кроме того, в трех домах появятся детсады на 25, 100 и 75 мест.

Также на территории построят два отдельных детсада по 300 мест, школу на 1500 мест, два автопаркинга на 250 машино-мест каждый, спортивные и детские площадки, аттракционы. Вдоль левого берега Трубежа оборудуют пляж.

В микрорайоне появится Парковый проспект и улица Полина, по которым пустят общественный транспорт.

Застройку микрорайона обсудят на публичных слушаниях в четверг, 14 октября, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.

Напомним, проект застройки правого берега Трубежа за ТЦ «Премьер» утвердили в 2018 году.