В ВОЗ заявили о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма

Специалисты считают, что серьезные последствия могут возникнуть в случае очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за «омикрона».

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск распространения штамма «омикрон» высок на глобальном уровне. Об этом передает РИА Новости .

Специалисты считают, что серьезные последствия могут возникнуть в случае очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за «омикрона». При этом отмечается, что врачи пока не зарегистрировали смертельных случаев из-за «омикрона».

В ВОЗ добавили, что большинство тестов могут выявить новый вариант коронавируса, а те вакцины, которые существуют, могут защитить от тяжелого течения болезни.

Организация призвала страны усилить социальные и санитарные меры.

Ранее в ВОЗ заявили, что те, кто переболел коронавирусом, могут заразиться новым штаммом «омикрон». В России пока не зарегистрировали случаев заболевания этим штаммом.