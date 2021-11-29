В ВОЗ предупредили, что переболевшие «ковидом» могут заразиться новым штаммом «омикрон»

Об этом свидетельствуют предварительные данные.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что у переболевших коронавирусом есть высокий риск заразиться новым штаммом «омикрон». Об этом свидетельствуют предварительные данные, сообщили РИА Новости .

Как отметили в ВОЗ, подробная информация станет известна «в ближайшие дни и недели». Также там подтвердили, что нынешние ПЦР-тесты способны выявить инфицирование новым штаммом.

Ранее ВОЗ подчеркнула, что «омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «дельта». При этом в ВОЗ напомнили, что вакцины имеют решающее значения для снижения смертности и тяжести переносимой болезни.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России пока не было зарегистрировано случаев заболевания этим штаммом.