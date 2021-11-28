В Роспотребнадзоре прокомментировали данные о появлении омикрон-штамма в стране

В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.

В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.

«По состоянию на воскресенье штамм „омикрон“ в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — пояснил он.

Напомним, ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что омикрон уже появился в стране и его ввезли туристы из Египта.

Ранее ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около 100 зараженных. Несколько заболевших уже есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии.