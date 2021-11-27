В ВОЗ заявили о способности ПЦР-тестов распознавать новый штамм COVID-19

В ВОЗ сообщили о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron. Заявление опубликовано по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

В ВОЗ сообщили о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron. Заявление опубликовано по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

В ВОЗ отметили, что новый вариант потенциально способен к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.

«Несколько лабораторий указали, что при проведении одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера для данного варианта до подтверждения секвенированием», — пояснили специалисты.

Напомним, ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство.