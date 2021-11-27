\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
Вск, 28
Пнд, 29
ЦБ USD 75.59 0.99 27/11
ЦБ EUR 84.95 1.27 27/11
Нал. USD 74.90 / 76.15 17:34
Нал. EUR 84.85 / 85.44 17:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
2 242
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
2 411
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
2 902
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
11 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В ВОЗ заявили о способности ПЦР-тестов распознавать новый штамм COVID-19
В ВОЗ сообщили о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron. Заявление опубликовано по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

В ВОЗ сообщили о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron. Заявление опубликовано по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

В ВОЗ отметили, что новый вариант потенциально способен к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.

«Несколько лабораторий указали, что при проведении одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера для данного варианта до подтверждения секвенированием», — пояснили специалисты.

Напомним, ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство.