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В России продлят действие сертификатов о перенесенном COVID-19
Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В России продлят действие сертификатов о перенесенном COVID-19. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении», — заявил министр.

Как отметил Михаил Мурашко, данные свидетельствуют о том, что повторное заболевание коронавирусом встречается в 0,74%.

Напомним, идею продлить срок действия сертификатов для переболевших COVID-19 Татьяна Голикова озвучила на совещании президента в среду, 24 ноября. Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий поддержал ее.