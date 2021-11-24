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В России планируют продлить срок действия сертификата для переболевших «ковидом»
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента.

В России планируют продлить срок действия сертификата для переболевших коронавирусом. Об этом в среду, 24 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента. Ее слова привела «Российская газета».

По ее мнению, сертификат для переболевших должен действовать год, а не полгода, как это было ранее. К такому выводу Голикова пришла после обсуждения вопроса с российскими учеными и экспертами.

«Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет 0,74 процента», — пояснила она.

При этом рекомендации по ревакцинации остаются прежними.

«По-прежнему мы оставляем рекомендацию и для переболевших, и для тех, кто был первично вакцинирован, все-таки принимать решение по прохождению повторной вакцинации по истечении шести месяцев», — подчеркнула зампред правительства.