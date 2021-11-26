Глава рязанского минздрава поддержал идею продления сертификатов для переболевших «ковидом»

«Если его примут на федеральном уровне, мы его только поддерживаем», — заявил Андрей Прилуцкий.

Глава минздрава Рязанской области Андрей Прилуцкий поддержал идею Татьяны Голиковой о продлении периода действия сертификатов для переболевших COVID-19. Об этом в пятницу, 26 ноября, написало издательство «Пресса».

«Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год. И это связано с низкими показателями повторной заболеваемости. Мы видим это и в нашем регионе. Поэтому считаем, что решение разумное. И если его примут на федеральном уровне, мы его только поддерживаем», — заявил министр.

Напомним, идею продлить срок действия для переболевших ковидом Татьяна Голикова озвучила на совещании президента в среду, 24 ноября. К такому выводу она пришла после обсуждения вопроса с российскими учеными и экспертами.