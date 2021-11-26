В кузбасской шахте «Листвяжная» нашли выжившего шахтера

В Кемеровской области в шахте «Листвяжная» спасатели обнаружили живого шахтера. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщило
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Напомним, задымление на шахте произошло в городе Белово в четверг, 25 ноября. В шахте находились 285 человек. Большую часть смогли вывести. За остальными отправились спасатели, однако спустя некоторое время их отозвали.
По данным журналистов, погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей. 49 человек, 38 рабочих и 11 горноспасателей, госпитализированы.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за взрыва метана.
В Кемеровской области объявили трехдневный траур. Губернатор Рязанской области Николай Любимов обещал помочь Кузбассу в устранении последствий трагедии.